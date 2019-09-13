Коломойський прийшов на YES і каже, що з Пінчуком у нього "вічний мир"

Олігарх Ігор Коломойський прийшов на форум "Ялтинської європейської стратегії", засновником якого є інший олігарх Віктор Пінчук.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Кореспонденту УП Коломойський сказав, що у нього "вічний мир" з Пінчуком.

На прохання прокоментувати зустріч з президентом Володимиром Зеленським олігарх відповів, що йому немає що додати до коментарів глави держави.

На YES Коломойський прийшов у компанії нардепа Ігоря Палиці, члена партії "УКРОП", близької до олігарха.

фото: севгіль мусаєва, УП

Коломойський зайняв місце поряд із Юлією Чеботарьовою, соратницею Пінчука і менеджеркою його компаній.

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