Коломойський прийшов на YES і каже, що з Пінчуком у нього "вічний мир"

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 13:29

Олігарх Ігор Коломойський прийшов на форум "Ялтинської європейської стратегії", засновником якого є інший олігарх Віктор Пінчук.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Кореспонденту УП Коломойський сказав, що у нього "вічний мир" з Пінчуком.

На прохання прокоментувати зустріч з президентом Володимиром Зеленським олігарх відповів, що йому немає що додати до коментарів глави держави.

На YES Коломойський прийшов у компанії нардепа Ігоря Палиці, члена партії "УКРОП", близької до олігарха.

 
фото: севгіль мусаєва, УП

Коломойський зайняв місце поряд із Юлією Чеботарьовою, соратницею Пінчука і менеджеркою його компаній.

Знати більше: Полонених не брати: Віктор Пінчук проти Ігоря Коломойського

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Нагадаємо

  • Пінчук, починаючи з 2004 року, судився з Коломойським та його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим через Криворізький залізорудний комбінат. Пінчук стверджував, що заплатив олігархам $143 млн, щоб ті купили для нього комбінат у держави. Але підприємство Пінчук так і не потримав.

  • Під час засідань у Верховному суді Лондона юристи Пінчука звинувачували Коломойського у причетності до вбивств.

  • У 2016 році Коломойський і Пінчук уклали мирову угоду.

  • Пізніше журналісти дізнались, що в рамках мирової угоди Пінчук отримав від Коломойського та Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні.

Українська правда

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Теми: Коломойський Пінчук


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