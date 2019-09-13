Коломойский пришел на YES и говорит, что с Пинчуком у него "вечный мир"
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Пятница, 13 сентября 2019, 13:29
Олигарх Игорь Коломойский пришел на форму "Ялтинской европейской стратегии", учредителем которого является другой олигарх Виктор Пинчук.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Корреспонденту УП Коломойский сказал, что у него "вечный мир" с Пинчуком.
На просьбу прокомментировать встречу с президентом Владимиром Зеленским олигарх ответил, что ему нечего добавить к комментариям главы государства.
На YES Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии "УКРОП", близкого к олигарху.
Коломойский занял место рядом с Юлией Чеботаревой, соратницей Пинчука и менеджером его компаний.
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