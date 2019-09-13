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Коломойский пришел на YES и говорит, что с Пинчуком у него "вечный мир"

Пятница, 13 сентября 2019, 13:29
Коломойский пришел на YES и говорит, что с Пинчуком у него вечный мир

Олигарх Игорь Коломойский пришел на форум "Ялтинской европейской стратегии", основателем которого является другой олигарх Виктор Пинчук.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Корреспонденту УП Коломойский сказал, что у него "вечный мир" с Пинчуком.

На просьбу прокомментировать встречу с президентом Владимиром Зеленским олигарх ответил, что ему нечего добавить к комментариям главы государства.

На YES Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии "УКРОП", близкого к олигарху.

 
фото: Севгиль Мусаева, УП

Коломойский занял место рядом с Юлией Чеботаревой, соратницей Пинчука и менеджером его компаний.

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Напомним:

  • Пинчук, начиная с 2004 года, судился с Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым из-за Криворожского железорудного комбината. Пинчук утверждал, что заплатил олигархам $143 млн, чтобы те купили для него комбинат у государства. Но предприятие Пинчук так и не получил.
  • Во время заседаний в Верховном суде Лондона юристы Пинчука обвиняли Коломойского в причастности к убийствам.
  • В 2016 году Коломойский и Пинчук заключили мировое соглашение.
  • Позже журналисты узнали, что в рамках мирового соглашения Пинчук получил от Коломойского и Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийПинчук
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