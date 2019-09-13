Ворог продовжує стріляти на Донбасі: поранено двох бійців

Від початку доби і станом на полудень п’ятниці в зоні проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська відкривали вогонь чотири рази, двоє українських військових отримали поранення.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень. Наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги".

Деталі: О пів на четверту ранку в районі Зайцевого було зафіксовано ворожий мінометний вогонь з витратою – п’ять мін 82-го калібру.

Через дві години противник застосував міномети того ж калібру під час обстрілу Майорська. Тоді окупанти випустили в бік наших оборонних позицій вже десять мін.

Також ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.

Чому це важливо: Противник продовжує порушувати режим тиші на Донбасі. Водночас військовослужбовці ООС запевняють, що повністю контролюють противника по усій лінії зіткнення та готові до будь яких ворожих дій з боку окупантів.

Що відбулося раніше: Збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу загинув сержант Нацгвардії Валерій Шатурський.