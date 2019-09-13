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Враг продолжает стрелять на Донбассе: ранены два бойца

Пятница, 13 сентября 2019, 14:09

С начала суток и по состоянию на полдень пятницы в зоне проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска открывали огонь четыре раза, два украинских военных получили ранения.

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас им оказывается неотложная медицинская помощь".

Детали: В половине четвертого утра в районе Зайцево был зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом – пять мин 82-го калибра.

Через 2 часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска. Тогда оккупанты выпустили в сторону наших оборонительных позиций уже десять мин.

Также вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку Новотроицкого и Марьинки.

Почему это важно: Противник продолжает нарушать режим тишины на Донбассе. В то же время военнослужащие ООС уверяют, что полностью контролируют противника по всей линии соприкосновения и готовы к любым враждебным действиям со стороны оккупантов.

Что произошло ранее: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела погиб сержант Нацгвардии Валерий Шатурский.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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