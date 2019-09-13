Данилюк розповів, про що Зеленський говоритиме з Трампом

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час запланованої зустрічі на полях Генасамблеї ООН обговорять стабілізацію ситуації на Донбасі та припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це сказав секретар РНБО Олександр Данилюк журналістам в кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

"Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують України у реформах, у підсиленні сектору оборони та безпеки. США є одними із найважливіших партнерів для України. Питання стабілізації (ситуації) на сході України, припинення війни будуть обговорюватись нашими президентами", - заявив він.

Данилюк зауважив, що очікує на "продуктивну зустріч" президентів України та США.

"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота й так іде, але президенти мають зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці і, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", - наголосив Данилюк.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президенти України і США можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків обох лідерів. Поки дата зустрічі не визначена.

Європейська правда

Трамп і Зеленський мали зустрітися на початку вересня в Варшаві, але Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.