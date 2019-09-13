Данилюк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одними из важнейших партнеров для Украины. Вопрос стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращение войны будут обсуждаться нашими президентами", - заявил он.

Данилюк отметил, что ожидает "продуктивной встречи" президентов Украины и США.

"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок этому сотрудничеству и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - подчеркнул Данилюк.

Ранее временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Пока дата встречи не определена.

Трамп и Зеленский должны были встретиться в начале сентября в Варшаве, но Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.

Европейская правда