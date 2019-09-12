У посольстві США розповіли, де і коли Зеленський може зустрітися з Трампом

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня, точна дата ще визначається.

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що це буде в період з 23 і 26 вересня в Нью-Йорку.

Але по Нью-Йорку ми дуже близькі (в організації зустрічі – ІФ)".

Деталі: За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків обох лідерів. Поки дата зустрічі не визначена.

Що було раніше: Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.

Пристайко говорив, що найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського у Вашингтон, де пройде його зустріч з Трампом.

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