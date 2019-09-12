У посольстві США розповіли, де і коли Зеленський може зустрітися з Трампом
Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня, точна дата ще визначається.
Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я думаю, що це буде в період з 23 і 26 вересня в Нью-Йорку.
Але по Нью-Йорку ми дуже близькі (в організації зустрічі – ІФ)".
Деталі: За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків обох лідерів. Поки дата зустрічі не визначена.
Що було раніше: Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.
Пристайко говорив, що найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського у Вашингтон, де пройде його зустріч з Трампом.
Нагадаємо:
- 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві в рамках участі у заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни.
- Згодом стало відомо, що Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.
- Американське видання Washington Post писало, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
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