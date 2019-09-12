Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У посольстві США розповіли, де і коли Зеленський може зустрітися з Трампом

Четвер, 12 вересня 2019, 14:11

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня, точна дата ще визначається.

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що це буде в період з 23 і 26 вересня в Нью-Йорку.

Але по Нью-Йорку ми дуже близькі (в організації зустрічі – ІФ)".

Деталі: За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків обох лідерів. Поки дата зустрічі не визначена.

Що було раніше: Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.

Пристайко говорив, що найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського у Вашингтон, де пройде його зустріч з Трампом.

Нагадаємо:

  • 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві в рамках участі у заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни. 
  • Згодом стало відомо, що Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.
  • Американське видання Washington Post писало, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

Теми: ЗеленськийТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Зеленський
Головний сержант, з яким зустрічався Зеленський, поскаржився на командування
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: