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Експерти через ДНК встановили особу загиблого під Дебальцевим бійця

П'ятниця, 13 вересня 2019, 19:01

За допомогою молекулярно-генетичного порівняльного аналізу встановили особу неідентифікованого раніше загиблого під Дебальцевим бійця.

Джерело: Facebook-сторінка Оперативного командування "Схід" Збройних Сил України

Дослівно: "За допомогою молекулярно-генетичного порівняльного аналізу було встановлено, що одне з тіл військовослужбовців, вивезених у березні 2015 року з району Дебальцевого, не ідентифікованих та похованих на Краснопільському кладовищі міста Дніпро, належить саме Вадиму Олександровичу Федорченко".

Деталі: Вказується, що 20-річний Федорченко керував КамАЗом, в кабіні якого також перебував начальник бронетанкової служби 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу майор Микита Недоводієв.

В районі Логвинового колона з засідки була розстріляна окупантами та їх пособниками.

Останки армійця у п’ятницю відправилися в рідне село Павлівка Близнюківського району Харківської області. Ексгумацію на Краснопільському кладовищі провели офіцери Цивільно-військове співробітництво - CIMIC Збройних Сил України.

Федорченка поховають у суботу о 10:00 в його рідному селі Павлівка Близнюківського району Харківської області.

В повідомленні зазначається, що це вже четвертий з початку року перепохований боєць.

Знати більше: Дебальцівський плацдарм. Невідомі подробиці операції та переговорів у Мінську

Українська правда

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Теми: Дебальцевевійна
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