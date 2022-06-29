Десантники вогнем артилерії знищили батарею САУ "Акація" загарбників

Артилеристи 81 бригади Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили батарею 2С3 "Акація" російських окупантів.

Джерело: командування ДШВ ВС України у Facebook

Деталі: Захисники вдарили по окупантах з американських 155-мм гаубиць M777, знищивши ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація". Де саме відбулося бойове зіткнення, не повідомляється.

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Що було раніше: 26 червня військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".