Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперты через ДНК установили личность погибшего в Дебальцево бойца

Пятница, 13 сентября 2019, 19:01

С помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа установили личность не идентифицированного ранее погибшего под Дебальцево бойца.

Источник: Facebook-страница Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины

Дословно: "С помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, не идентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко".

Детали: Указывается, что 20-летний Федорченко управлял КамАЗом, в кабине которого также находился начальник бронетанковой службы 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба майор Никита Недоводиев.

В районе Логвинова колонна из засады была расстреляна оккупантами и их пособниками.

Останки армейца в пятницу отправились в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области. Эксгумацию на Краснопольском кладбище провели офицеры Гражданско-военное сотрудничество - CIMIC Вооруженных Сил Украины.

Федорченко похоронят в субботу в 10:00 в его родном селе Павловка Близнюковского района Харьковской области.

Знать больше: Дебальцевский плацдарм. Неизвестные подробности операции и переговоров в Минске

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дебальцевовойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Дебальцево
Десантники огнем артиллерии уничтожили батарею САУ "Акация" захватчиков
"От огня нашей артиллерии там творился ад, россияне в хаосе бежали". Рассказ Романа Жованика о первых боях за Дебальцево
СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны РФ за захват Дебальцево
Последние новости
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: