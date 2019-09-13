Эксперты через ДНК установили личность погибшего в Дебальцево бойца

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Пятница, 13 сентября 2019, 19:01

С помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа установили личность не идентифицированного ранее погибшего под Дебальцево бойца.

Источник: Facebook-страница Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины

Дословно: "С помощью молекулярно-генетического сравнительного анализа было установлено, что одно из тел военнослужащих, вывезенных в марте 2015 года из района Дебальцево, не идентифицированных и похороненных на Краснопольском кладбище города Днепр, принадлежит именно Вадиму Александровичу Федорченко".

Детали: Указывается, что 20-летний Федорченко управлял КамАЗом, в кабине которого также находился начальник бронетанковой службы 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба майор Никита Недоводиев.

В районе Логвинова колонна из засады была расстреляна оккупантами и их пособниками.

Останки армейца в пятницу отправились в родное село Павловка Близнюковского района Харьковской области. Эксгумацию на Краснопольском кладбище провели офицеры Гражданско-военное сотрудничество - CIMIC Вооруженных Сил Украины.

Федорченко похоронят в субботу в 10:00 в его родном селе Павловка Близнюковского района Харьковской области.

Знать больше: Дебальцевский плацдарм. Неизвестные подробности операции и переговоров в Минске

Украинская правда

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Темы: Дебальцево война


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