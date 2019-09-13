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На форумі Пінчука "Квартал 95" показав Зеленському пародію на нього

П'ятниця, 13 вересня 2019, 21:54

Актори студії "Квартал 95" виступили на форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES). Зеленський вийшов на сцену до пародиста президента.

Джерело: LIGA.net

Деталі: На виступі "Кварталу" був присутній президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова СБУ Іван Баканов і керівник Офісу президента Андрій Богдан.

На сцені Юрій Великий пародіював Зеленського, Олена Кравець виступила в образі Юлії Тимошенко.

Перед учасниками форуму також виступали Євген Кошовий і Міка Фаталов.

 

Крім того, Зеленський вийшов на сцену і виступив дуетом зі своїм пародистом.

Що було раніше: 13 вересня в Києві відбулася 16-та зустріч "Ялтинської європейської стратегії" (YES) Віктора Пінчука на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Зеленський у своєму виступі заявив, що щастя для нього – це коли українська родина збирається за столом у повному складі, війни немає, захисники живі, заробітчани вдома, сім’я живе у достатку, а корупціонери сидять у в’язниці.

І що його команда готує кілька сценаріїв повернення анексованого Росією Криму.

Теми: ЗеленськийКвартал
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