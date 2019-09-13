На форуме Пинчука "Квартал 95" показал Зеленскому пародию на него же

Актеры студии "Квартал 95" выступили на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Источник: LIGA.net

Детали: На выступлении Квартала присутствовал президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава СБУ Иван Баканов и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

На сцене Юрий Великий пародировал Зеленского, Елена Кравец выступила в образе Юлии Тимошенко.

Перед участниками форума также выступали Евгений Кошевой и Мика Фаталов.

Что было ранее: 13 сентября в Киеве состоялась 16-я встреча "Ялтинской европейской стратегии" (YES) Виктора Пинчука на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Зеленский в своей речи заявил, что счастье для него – это когда украинская семья собирается за столом в полном составе, войны нет, защитники живы, заробитчане дома, семья живет в достатке, а коррупционеры сидят в тюрьме.

И что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма.