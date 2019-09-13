Адвокати Януковича проситимуть апеляційний суд про допит Порошенка – росЗМІ
П'ятниця, 13 вересня 2019, 22:39
Захист президента-втікача Віктора Януковича клопотатиме про допит п'ятого президента Петра Порошенка під час розгляду скарги у справі про держзраду в Київському апеляційному суді.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на адвоката Віталія Сердюка
Пряма мова адвоката: "Безумовно (захист клопотатиме про допит - ред.), оскільки в Оболонському районному суді у зв'язку з політичними мотивами можливості провести повноцінний допит Порошенка нам не надали.
Буквально на третьому незручному для нього запитанні суддя допит перервав".
Деталі: За словами Сердюка, захист також клопотатиме про допит свідків, які не були допитані в суді першої інстанції.
Передісторія:
- Підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.
- Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.
- Розглядати справу про держзраду суд почав навесні 2017 року.
- 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді і співучасті в агресивній війні, призначивши йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
- 26 лютого до суду надійшли п'ять апеляційних скарг від його захисників.
- Після повернення в Україну екс-заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.
- Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.