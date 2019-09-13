Адвокати Януковича проситимуть апеляційний суд про допит Порошенка – росЗМІ

Захист президента-втікача Віктора Януковича клопотатиме про допит п'ятого президента Петра Порошенка під час розгляду скарги у справі про держзраду в Київському апеляційному суді.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на адвоката Віталія Сердюка

Пряма мова адвоката: "Безумовно (захист клопотатиме про допит - ред.), оскільки в Оболонському районному суді у зв'язку з політичними мотивами можливості провести повноцінний допит Порошенка нам не надали.

Буквально на третьому незручному для нього запитанні суддя допит перервав".

Деталі: За словами Сердюка, захист також клопотатиме про допит свідків, які не були допитані в суді першої інстанції.

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