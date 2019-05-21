Портнов заявив, що подав заяву до ДБР щодо Порошенка

Екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента України Петра Порошенка у скоєнні злочину.

Про це він заявив на своєму каналі у Telegram.

"Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин", — Так, за словами Портнова, Порошенка вважають "причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень".

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