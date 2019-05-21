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Портнов заявив, що подав заяву до ДБР щодо Порошенка

Вівторок, 21 травня 2019, 00:26

Екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента України Петра Порошенка у скоєнні злочину.

Про це він заявив на своєму каналі у Telegram.

"Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин", — Так, за словами Портнова, Порошенка вважають "причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень".

Нагадаємо:

  • 29 серпня 2018 року екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління телеканал "NewsOne", а в жовтні 2018 року Портнов вирішив розірвати договір про управління телеканалом NewsOne.
  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 рр, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 рр. був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДБРПортнов
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