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Защита Януковича попросит апелляционный суд о допросе Порошенко – росСМИ

Пятница, 13 сентября 2019, 22:39

Защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать о допросе пятого президента Петра Порошенко во время рассмотрения жалобы по делу о госизмене в Киевском апелляционном суде.

Источник: РИА Новости со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка

Прямая речь адвоката: "Безусловно (защита будет ходатайствовать о допросе – ред.), поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него вопросе судья допрос прервал".

Детали: По словам Сердюка, защита также будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.

Предыстория:

  • Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал в деле о расстреле Майдана.
  • Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
  • Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
  • 26 февраля в суд поступило пять апелляционных жалоб от его защитников.
  • По возвращении в Украину экс-замглавы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
  • Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко.

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Темы: ЯнуковичПорошенко
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