Защита Януковича попросит апелляционный суд о допросе Порошенко – росСМИ

Защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать о допросе пятого президента Петра Порошенко во время рассмотрения жалобы по делу о госизмене в Киевском апелляционном суде.

Источник: РИА Новости со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка

Прямая речь адвоката: "Безусловно (защита будет ходатайствовать о допросе – ред.), поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него вопросе судья допрос прервал".

Детали: По словам Сердюка, защита также будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.

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