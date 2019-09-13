Защита Януковича попросит апелляционный суд о допросе Порошенко – росСМИ
Защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать о допросе пятого президента Петра Порошенко во время рассмотрения жалобы по делу о госизмене в Киевском апелляционном суде.
Источник: РИА Новости со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка
Прямая речь адвоката: "Безусловно (защита будет ходатайствовать о допросе – ред.), поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него вопросе судья допрос прервал".
Детали: По словам Сердюка, защита также будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.
Предыстория:
- Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал в деле о расстреле Майдана.
- Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
- Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
- 26 февраля в суд поступило пять апелляционных жалоб от его защитников.
- По возвращении в Украину экс-замглавы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.
- Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко.
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