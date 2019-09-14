Кучма: Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну

Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма висловив стурбованість тим, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії.

Джерело: інтерв'ю Кучми Asociated Press.

Пряма мова Кучми: "У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб".

Деталі: Кучма заявив агентству Associated Press, що він стурбований тим, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.

Він пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

"Давайте дотримуватися Мінських домовленостей", - сказав Кучма.

"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.

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