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Кучма: Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину

Суббота, 14 сентября 2019, 07:07
Кучма: Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.

Источник: интервью Кучмы Asociated Press.

Прямая речь Кучмы: "У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек".

Детали: Кучма заявил агентству Associated Press, что он обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

Он объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

"Давайте соблюдать минские договоренности", - сказал Кучма.

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

Предыстория:

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.

Темы: Минские соглашенияЗеленскийКучмаДонбасс
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