Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.

Источник: интервью Кучмы Asociated Press.

Прямая речь Кучмы: "У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек".

Детали: Кучма заявил агентству Associated Press, что он обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

Он объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

"Давайте соблюдать минские договоренности", - сказал Кучма.

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

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