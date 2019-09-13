Голова МЗС Пристайко пояснив "формулу Штайнмайєра"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснив, що в так званій "формулі Штайнмайєра" немає пункту про виведення військ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Вадима Пристайка в ефірі телеканалу "Інтер"

Дослівно Пристайко: "Формула Штайнмайєра насправді досить проста.

У ній ідеться про те, яким чином закон про особливий статус на цій території, який зараз теж є і закінчується в кінці цього року, яким чином він вступає в дію...

...Нічого більше в формулі Штайнмайера, ніякого виведення військ, немає".

Деталі: За словами міністра, закон про особливий статус вступає в дію після того, як ОБСЄ визнає, що місцеві вибори на території ОРДЛО "проведені чесно і відповідно до стандартів".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.

За його словами, зараз "ідеться про розведення військ у Золотому й Петровському", потім буде розведення військ по всій території і лише після цього "можна буде говорити про формат виборів на окупованих територіях".

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