Голова МЗС Пристайко пояснив "формулу Штайнмайєра"

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 23:52

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснив, що в так званій "формулі Штайнмайєра" немає пункту про виведення військ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Вадима Пристайка в ефірі телеканалу "Інтер"

Дослівно Пристайко: "Формула Штайнмайєра насправді досить проста.

У ній ідеться про те, яким чином закон про особливий статус на цій території, який зараз теж є і закінчується в кінці цього року, яким чином він вступає в дію...

...Нічого більше в формулі Штайнмайера, ніякого виведення військ, немає".

Деталі: За словами міністра, закон про особливий статус вступає в дію після того, як ОБСЄ визнає, що місцеві вибори на території ОРДЛО "проведені чесно і відповідно до стандартів".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.

За його словами, зараз "ідеться про розведення військ у Золотому й Петровському", потім буде розведення військ по всій території і лише після цього "можна буде говорити про формат виборів на окупованих територіях".

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
  • 12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.

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Теми: Пристайко Донбас


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