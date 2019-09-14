У зоні ООС загинув військовий - штаб

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Субота, 14 вересня 2019, 10:02

В районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець загинув.

Джерело: прес-центр Обєднаних сил.

Деталі: За повідомленням штабу, український військовий отримав поранення, не сумісне з життям.

Для з’ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Раніше у штабі ОС станом на 7:00 14 вересня повідомили про порушення режиму "тиші" з боку бойовиків, які застосували міномет калібру 120 мм. 

13 вересня, за даними штабу, під час виконання бойових завдань 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас жертви


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