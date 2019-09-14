Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні ООС загинув військовий - штаб

Субота, 14 вересня 2019, 10:02

В районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець загинув.

Джерело: прес-центр Обєднаних сил.

Деталі: За повідомленням штабу, український військовий отримав поранення, не сумісне з життям.

Для з’ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Раніше у штабі ОС станом на 7:00 14 вересня повідомили про порушення режиму "тиші" з боку бойовиків, які застосували міномет калібру 120 мм. 

13 вересня, за даними штабу, під час виконання бойових завдань 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: