У зоні ООС загинув військовий - штаб
В районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець загинув.
Джерело: прес-центр Обєднаних сил.
Деталі: За повідомленням штабу, український військовий отримав поранення, не сумісне з життям.
Для з’ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.
Раніше у штабі ОС станом на 7:00 14 вересня повідомили про порушення режиму "тиші" з боку бойовиків, які застосували міномет калібру 120 мм.
13 вересня, за даними штабу, під час виконання бойових завдань 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.
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