В зоне ООС погиб военный - штаб

В районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий погиб.

Источник: пресс-центр Объединенных сил.

Детали: По сообщению штаба, украинский военный получил ранения, не совместимое с жизнью.

Для выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Ранее в штабе ОС по состоянию на 7:00 14 сентября сообщили о нарушении режима "тишины" со стороны боевиков, которые применили миномет калибра 120 мм.

13 сентября, по данным штаба, во время выполнения боевых задач 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.