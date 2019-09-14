Прем'єр: Росія – агресор, але й найбільший сусід

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Субота, 14 вересня 2019, 11:11

Прем'єр Олексій Гончарук вважає, що найкращою відповіддю агресору з боку України буде її власний успіх.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: Ми маємо намір бути дуже прагматичними. Ми думаємо, що найкраща відповідь будь-якому агресору – це наш власний успіх. І нам потрібно продемонструвати, що ми успішні.

Ми як уряд точно будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. І це наша асиметрична відповідь будь-якій агресії зараз.

Деталі: Гончарук зазначив, що багато говорить із президентом про ситуацію на Сході України, однак не буде робити жодних заяв, щоб не зашкодити процесам, які відбуваються.

Пряма мова: Для мене особисто Росія як держава – це агресор, тут немає ніяких питань. Наші погляди з часів Майдану насправді в цьому плані ніяк не змінилися. Але це ніяк не відміняє того, що Росія – це наш найбільший сусід, і просто треба усвідомити, як співіснувати з цією великою країною надалі.

Катерина Тищенко, УП

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Теми: Гончарук Росія


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