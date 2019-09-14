Військового, якого раніше поранили на Донбасі, не змогли врятувати
У суботу внаслідок отриманих 10 вересня поранень помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України Максим Кондратюк.
Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України в Facebook
Дослівно: Сьогодні, 14 вересня, внаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Кондратюк Максим Володимирович.
Деталі: У Кондратюка лишилися дружина та донька.
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