Військового, якого раніше поранили на Донбасі, не змогли врятувати

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Субота, 14 вересня 2019, 15:48

У суботу внаслідок отриманих 10 вересня поранень помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України Максим Кондратюк.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України в Facebook

Дослівно: Сьогодні, 14 вересня, внаслідок чисельних вогнепальних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Кондратюк Максим Володимирович.

Деталі: У Кондратюка лишилися дружина та донька.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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