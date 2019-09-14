Военного, которого раньше ранили в Донбассе, не смогли спасти

В субботу в результате полученных 10 сентября ранений скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины Максим Кондратюк.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Дословно: Сегодня, 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович.

Детали: У Кондратюка остались жена и дочь.