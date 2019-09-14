Глава МЗС пояснив, у якому випадку Україна погодиться на миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Україна не повинна давати згоду на миротворчу операцію доти, доки не вичерпає інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

Про це він заявив у виступі на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пристайко висловив сумнів у ефективності миротворчої місії.

"Ми знаємо приклади в Африці, де миротворчі операції ООН тривають десятиріччями", - нагадав він.

Водночас, голова МЗС не виключив можливість повернення до ідеї миротворців у разі, якщо Київ зайде в глухий кут із виконанням мінських угод без миротворців.

"Якщо все інше провалиться, ми будемо вимушені просити міжнародну спільноту про миротворчу операцію у тому чи іншому форматі", - пояснив він.

Пристайко також вважає, що Україна має виконувати Мінськ попри те, що зобов’язання щодо нього були дані попередньою владою.

"Ми (як держава) домовилися про щось, і навіть якщо ми ненавидимо цей варіант – то маємо дійти до кінця", - пояснив він.

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