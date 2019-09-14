Глава МЗС пояснив, у якому випадку Україна погодиться на миротворців на Донбасі

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Субота, 14 вересня 2019, 17:10

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Україна не повинна давати згоду на миротворчу операцію доти, доки не вичерпає інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

Про це він заявив у виступі на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пристайко висловив сумнів у ефективності миротворчої місії.

"Ми знаємо приклади в Африці, де миротворчі операції ООН тривають десятиріччями", - нагадав він.

Водночас, голова МЗС не виключив можливість повернення до ідеї миротворців у разі, якщо Київ зайде в глухий кут із виконанням мінських угод без миротворців.

"Якщо все інше провалиться, ми будемо вимушені просити міжнародну спільноту про миротворчу операцію у тому чи іншому форматі", - пояснив він.

Пристайко також вважає, що Україна має виконувати Мінськ попри те, що зобов’язання щодо нього були дані попередньою владою.

"Ми (як держава) домовилися про щось, і навіть якщо ми ненавидимо цей варіант – то маємо дійти до кінця", - пояснив він.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що миротворча місія, якщо завести її на Донбас, має працювати на російсько-українському кордоні.

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Теми: Донбас миротворці Росія Пристайко


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