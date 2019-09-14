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Глава МИД объяснил, в каком случае Украина согласится на миротворцев на Донбассе

Суббота, 14 сентября 2019, 17:10
Глава МИД объяснил, в каком случае Украина согласится на миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Украина не должна давать согласие на миротворческую операцию до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пристайко выразил сомнение в эффективности миротворческой миссии.

"Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - напомнил он.

Вместе с тем, глава МИД не исключил возможности возвращения к идее миротворцев в случае, если Киев зайдет в тупик с выполнением Минских соглашений без миротворцев.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", - пояснил он.

Пристайко также считает, что Украина должна выполнять Минск несмотря на то, что обязательства по нему были даны предыдущей властью. "Мы (как государство) договорились о чем-то, и даже если мы ненавидим этот вариант – то должны дойти до конца", - пояснил он.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассмиротворцыРосcияПристайко
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