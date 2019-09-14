Пристайко віджартувався, що Захід не "викручуватиме руки" Зеленському

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Субота, 14 вересня 2019, 18:02

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що Франція та Німеччина, попри певну зміну позиції, не змушуватимуть Україну до здачі позицій.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналістів про імовірність того, що лідери Франції та Німеччини "викручуватимуть руки" президенту України на зустрічі у Нормандському форматі, Пристайко віджартувався.  

"Президент Зеленський може й невисокого зросту, але він дуже тренується. Буде непросто викручувати йому руки", - пояснив він.

Міністр також висловив впевненість у том, що не вважає серйозною небезпека зради інтересів України з боку партнерів.

"Я нагадаю, що якби не наші партнери, в тому числі пані Меркель, і якби не санкції, ми би не змогли зупинити просування російських військ. І попри певну зміну позиції, я не очікую такого", - пояснив він.

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Теми: МЗС Пристайко


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