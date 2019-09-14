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Пристайко отшутился, что Запад не будет "выкручивать руки" Зеленскому

Суббота, 14 сентября 2019, 18:02

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Франция и Германия, несмотря на определенное изменение позиции, не будут вынуждать Украину к сдаче позиций.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности того, что лидеры Франции и Германии "выкручивать руки" президенту Украины на встрече в Нормандском формате, Пристайко отшутился. 

"Президент Зеленский может и невысокого роста, но он очень тренируется. Будет непросто выкручивать ему руки", - пояснил он.

Министр также выразил уверенность в том, что не считает серьезной опасность предательства интересов Украины со стороны партнеров.

"Я напомню, что если бы не наши партнеры, в том числе госпожа Меркель, и если бы не санкции, мы бы не смогли остановить продвижение российских войск. И несмотря на определенное изменение позиции, я не ожидаю такого" - сказал он.

Темы: МИДПристайко
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