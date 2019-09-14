У Харкові підготувалися до "Маршу рівності": правоохоронців буде більше, ніж учасників
Публічний порядок під час "Маршу рівності" у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.
Джерело: начальник ГУНП у Харківській області Валерій Сокуренко, повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини.
Деталі: Очікується, що у Марші візьмуть участь близько 1500 осіб.
За словами Сокуренка, до охорони порядку буде залучено спецпризначенців, підрозділи ТОР з досвідом охорони громадського порядку в умовах великого міста, військовослужбовців НГУ та курсантів ХНУВС.
Також під час Маршу працюватимуть групи комунікації та поліція діалогу - понад 50 осіб.
Пряма мова: "На акції працюватимуть групи документування, протягом усього часу здійснюватимуться фото- і відеофіксація подій, для контролю за порядком поліція задіє квадрокоптери".
Деталі: У заході, що відбудеться 15 вересня, братимуть участь гості міста з інших регіонів держави, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні.
Організатори Маршу рівності у свою чергу оприлюднили інструкцію з безпеки для учасників "ХарківвПрайд".
Передісторія:
- Тема першого харківського прайду, запланованого з 9 по 15 вересня - "Харків для всіх. Безпека для всіх".
- 2 вересня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що звернувся до суду, щоб обмежити заходи харківського прайду, запланованого на 15 вересня.
- 9 вересня Кернес заявив, що Харківська міська рада не подаватиме позов до суду з вимогою обмежити проведення Маршу рівності.
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