Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове подготовились к "Маршу равенства": правоохранителей будет больше, чем участников

Суббота, 14 сентября 2019, 18:11

Публичный порядок во время "Марша равенства" в Харькове обеспечивать почти 2500 сотрудников полиции, в т.ч. личный состав из других регионов Украины.

Источник: начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Детали: Ожидается, что в Марше примут участие около 1500 человек.

По словам Сокуренко, к охране порядка будут привлечен спецназ, подразделения ТОР с опытом охраны общественного порядка в условиях большого города, военнослужащиt НГУ и курсанты ХНУВД.

Также во время Марша будут работать группы коммуникации и полиция диалога - более 50 человек.

Прямая речь: "На акции будут работать группы документирования, в течение всего времени будет осуществляться фото- и видеофиксация событий, для контроля за порядком полиция задействует квадрокоптер".

Детали: В мероприятии, которое состоится 15 сентября, примут участие гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

Организаторы Марша равенства в свою очередь обнародовали инструкцию по безопасности для участников "ХарковьПрайд".

Предыстория: 

  • Тема первого харьковского прайда, запланированного с 9 по 15 сентября - "Харьков для всех. Безопасность для всех".
  • 2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
  • 9 сентября Кернес заявил, что Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение Марша равенства.

Темы: Харьковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Харьков
Харьков под обстрелом оккупантов
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Россия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего погибла женщина
Последние новости
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: