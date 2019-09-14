В Харькове подготовились к "Маршу равенства": правоохранителей будет больше, чем участников

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Суббота, 14 сентября 2019, 18:11

Публичный порядок во время "Марша равенства" в Харькове обеспечивать почти 2500 сотрудников полиции, в т.ч. личный состав из других регионов Украины.

Источник: начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Детали: Ожидается, что в Марше примут участие около 1500 человек.

По словам Сокуренко, к охране порядка будут привлечен спецназ, подразделения ТОР с опытом охраны общественного порядка в условиях большого города, военнослужащиt НГУ и курсанты ХНУВД.

Также во время Марша будут работать группы коммуникации и полиция диалога - более 50 человек.

Прямая речь: "На акции будут работать группы документирования, в течение всего времени будет осуществляться фото- и видеофиксация событий, для контроля за порядком полиция задействует квадрокоптер".

Детали: В мероприятии, которое состоится 15 сентября, примут участие гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

Предыстория: 

  • Тема первого харьковского прайда, запланированного с 9 по 15 сентября - "Харьков для всех. Безопасность для всех".
  • 2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
  • 9 сентября Кернес заявил, что Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение Марша равенства.

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Темы: Харьков полиция


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