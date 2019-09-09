Кернес передумав скасовувати прайд, буде підтримувати

Харківська міська рада не подаватиме позов до суду з вимогою обмежити проведення маршу рівності ХарківПрайд.

Про це у понеділок заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, повідомляє видання "МедіаПорт".

На питання, чому у мерії передумали, Кернес сказав: "Чому? Тому що ми бачимо, що це такий захід, якому потрібно забезпечити безпеку. Ми не можемо обмежувати їх, заборонити".

Він також підтвердив, що міськрада всіляко сприятиме проведенню маршу рівності.

Водночас співорганізаторка прайду Анна Шаригіна повідомила, що організаторів заходу запросили до першого заступника мера Ігоря Терехова.

"Нас покликали до кабінету першого заступника міського голови, і він повідомив, що проти нас не подаватимуть позову, і що міська влада буде сприяти забезпеченню правопорядку під час заходу", - сказала Шаригіна.

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