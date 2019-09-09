Кернес передумав скасовувати прайд, буде підтримувати

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Понеділок, 9 вересня 2019, 15:51

Харківська міська рада не подаватиме позов до суду з вимогою обмежити проведення маршу рівності ХарківПрайд.

Про це у понеділок заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, повідомляє видання "МедіаПорт".

На питання, чому у мерії передумали, Кернес сказав: "Чому? Тому що ми бачимо, що це такий захід, якому потрібно забезпечити безпеку. Ми не можемо обмежувати їх, заборонити".

Він також підтвердив, що міськрада всіляко сприятиме проведенню маршу рівності.

Водночас співорганізаторка прайду Анна Шаригіна повідомила, що організаторів заходу запросили до першого заступника мера Ігоря Терехова.

"Нас покликали до кабінету першого заступника міського голови, і він повідомив, що проти нас не подаватимуть позову, і що міська влада буде сприяти забезпеченню правопорядку під час заходу", - сказала Шаригіна.

Передісторія:

  • 2 вересня Кернес заявив, що звернувся до суду, щоб обмежити заходи харківського прайду, запланованого на 15 вересня.
  • Заходи першого харківського прайду заплановані з 9 по 15 вересня. Тема прайду: "Харків для всіх. Безпека для всіх".
  • 31 серпня під час ходи учасників акції "Одеса-Прайд 2019"щодо трьох осіб склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

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Теми: Кернес права людини


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