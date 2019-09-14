Особливого статусу для Донбасу у Конституції не буде – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголошує, що зобов’язання, взяті Україною відповідно до Мінських угод, не передбачають особливого статусу для Донбасу.

Джерело: виступ Пристайка на прес-конференції під час щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), пише "Європейська правда", інтерфакс-Україна

Пряма мова: Теза, яку постійно просувають у Росії зводиться до того, що Україна мусить внести зміну до Конституції, зробивши спеціальний статус. Ми звертаємо увагу росіян і готові їм ще раз прочитати цю норму – до речі, вона записана російською мовою, що Україна взяла зобов’язання по створенню статусу для цих регіонів на основі децентралізації. Це той процес децентралізації, який наразі вже впроваджується в Україні.

Ми хочемо донести цю тезу стороні, яка за лінією дотику, дати зрозуміти, що шанс їх розвитку, - децентралізація. Цей процес дасть їм реальні можливості та шанси на розвиток. Натомість ми не вносимо в Конституцію ніяких особливих статусів.

…Особливого статусу для Донбасу у Конституції не буде.

Деталі: Говорячи про очікування президента Володимира Зеленського від переговорів на найвищому рівні у "нормандському форматі", Пристайко заявив, що задача-максимум – припинення російської агресії.

Однак міністр визнав, що очікувати виконання цієї задачі вже за підсумками наступної зустрічі не є реалістичним.

"Якщо є реалістично, то ми очікуємо, що прогрес, який вже досягнутий, буде зміцнений. Що ми завершимо розведення (важкого озброєння) на Станиці Луганській... Після цього мають бути розведення в інших точках. Президент Зеленський звертається із пропозицією розвести на всій лінії зіткнення, всі 400 км", - пояснив він.

У якості другої пріоритетної домовленості він назвав продовження звільнення Росією українських бранців.

Пристайко зазначив, що йдеться про обмін ув'язненими за формулою "всіх на всіх".

Міністр також повідомив, що залучені до переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі представники українського уряду почнуть роботу з депутатами Верховної Ради з підготовки до голосування за закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Дуже багато деталей в цьому законі, які необхідні компроміси з обох сторін нам потрібно зробити, щоб нарешті на нашу землю прийшов мир. Це буде складна робота. Я не можу сказати, в якій формі це буде, чи будуть внесені зміни в існуючий (закон - ІФ) - в кінці кінців, голосувати нашим депутатам", - сказав він.