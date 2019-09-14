Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отмечает, что обязательства, взятые Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, не предусматривают особого статуса для Донбасса.

Источник: выступление Пристайко на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет "Европейская правда", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: Тезис, который постоянно продвигают в России, сводится к тому, что Украина должна внести изменение в Конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму - кстати, она записана на русском языке, Украина взяла обязательство по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине.

Мы хотим донести этот тезис стороне, которая за линией соприкосновения, дать понять, что шанс их развития, - децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Вместо этого мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов.

...Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет.

Детали: Говоря об ожиданиях президента Владимира Зеленского от переговоров на высшем уровне в "нормандском формате", Пристайко заявил, что задача-максимум - прекращение российской агрессии.

Однако министр признал, что ожидать выполнения этой задачи уже по итогам следующей встречи не является реалистичным.

"Если реалистично, то мы ожидаем, что прогресс, который уже достигнут, будет укреплен. Что мы завершим разведение (тяжелого вооружения) на Станице Луганской... После этого должны быть разведения в других точках. Президент Зеленский обращается с предложением развести на всей линии соприкосновения, все 400 км", - пояснил он.

В качестве второй приоритетной договоренности он назвал продолжение освобождения Россией украинских пленников.

Пристайко отметил, что речь идет об обмене заключенными по формуле "всех на всех".

Министр также сообщил, что вовлеченные в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе представители украинского правительства начнут работу с депутатами Верховной Рады по подготовке к голосованию за закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Очень много деталей в этом законе, какие необходимые компромиссы с обеих сторон нам нужно сделать, чтобы наконец-то на нашу землю пришел мир. Это будет сложная работа. Я не могу сказать, в какой форме это будет, будут ли внесены изменения в существующий (закон – ИФ) - в конце концов, голосовать нашим депутатам", - сказал он.