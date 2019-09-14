ООС: 5 обстрілів, без втрат

Протягом дня суботи збройні формування РФ та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: прес-центр Операції об’єднаних сил

Дослівно: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 4 обстріли: неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета; двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про постраждалих українських військових не повідомляється.