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ООС: 5 обстрілів, без втрат

Субота, 14 вересня 2019, 19:47

Протягом дня суботи збройні формування РФ та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: прес-центр Операції об’єднаних сил

Дослівно: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 4 обстріли: неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета; двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про постраждалих українських військових не повідомляється.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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