ООС: 5 обстрелов, без потерь

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Суббота, 14 сентября 2019, 19:47

В течение дня субботы вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 4 обстрела: неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

О пострадавших украинских военных не сообщается.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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