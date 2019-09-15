Сноуден запросив притулок у Франції

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що запросив отримання політичного притулку у Франції.

Джерело: Reuters.

Сноуден зазначив, що запросив притулок ще в 2013 році.

"Звичайно, я дуже б хотів, щоб пан Макрон надав мені право на притулок", - заявив Сноуден.

У 2013-му 30-річний Сноуден мав доступ до інформації про секретні цифрові системи на кшталт PRISM, X-Keyscore і Tempora, які дозволяли спецслужбам США стежити за іншими державами. Передавши інформацію про ці проекти журналістам The Guardian і The Washington Post, Сноуден став одним із головних ворогів ЦРУ, та переїхав до Росії.