Сноуден запросив притулок у Франції
Неділя, 15 вересня 2019, 05:33
Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що запросив отримання політичного притулку у Франції.
Джерело: Reuters.
Сноуден зазначив, що запросив притулок ще в 2013 році.
"Звичайно, я дуже б хотів, щоб пан Макрон надав мені право на притулок", - заявив Сноуден.
У 2013-му 30-річний Сноуден мав доступ до інформації про секретні цифрові системи на кшталт PRISM, X-Keyscore і Tempora, які дозволяли спецслужбам США стежити за іншими державами. Передавши інформацію про ці проекти журналістам The Guardian і The Washington Post, Сноуден став одним із головних ворогів ЦРУ, та переїхав до Росії.