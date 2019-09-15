Сноуден запросил убежище во Франции
Воскресенье, 15 сентября 2019, 05:33
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что запросил получение политического убежища во Франции.
Источник: Reuters.
Сноуден отметил, что запросил убежище еще в 2013 году.
"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", — заявил Сноуден.
В 2013-м 30-летний Сноуден имел доступ к информации о секретных цифровых системах вроде PRISM, X-Keyscore и Tempora, которые позволяли спецслужбам США следить за другими государствами. Передав информацию об этих проектах журналистам The Guardian и The Washington Post, Сноуден стал одним из главных врагов ЦРУ, и переехал в Россию.