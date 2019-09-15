Сноуден запросил убежище во Франции

71 просмотр
Воскресенье, 15 сентября 2019, 05:33

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что запросил получение политического убежища во Франции.

Источник: Reuters.

Сноуден отметил, что запросил убежище еще в 2013 году.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", — заявил Сноуден.

В 2013-м 30-летний Сноуден имел доступ к информации о секретных цифровых системах вроде PRISM, X-Keyscore и Tempora, которые позволяли спецслужбам США следить за другими государствами. Передав информацию об этих проектах журналистам The Guardian и The Washington Post, Сноуден стал одним из главных врагов ЦРУ, и переехал в Россию.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Росcия Франция Сноуден


powered by lun.ua
Материалы по теме
В США дефицит бюджета достиг семилетнего максимума 15 сентября 2019, 00:44
Волкер подчеркнул важность пенсий и медуслуг для жителей ОРДЛО 14 сентября 2019, 18:23
Трамп подтвердил смерть сына бен Ладена 14 сентября 2019, 17:04
Все новости
Главные новости
В школе в Винницкой области отравились 20 человек
Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет – Пристайко
Глава МИД объяснил, в каком случае Украина согласится на миротворцев на Донбассе
ОБСЕ и США против пересмотра Минска – "там есть все необходимое"
Все новости
Фото

20 самых смешных фотографий Comedy Wildlife Photography Awards 2019

здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів