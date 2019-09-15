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Сноуден запросил убежище во Франции

Воскресенье, 15 сентября 2019, 05:33
Сноуден запросил убежище во Франции

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что запросил получение политического убежища во Франции.

Источник: Reuters.

Сноуден отметил, что запросил убежище еще в 2013 году.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", — заявил Сноуден.

В 2013-м 30-летний Сноуден имел доступ к информации о секретных цифровых системах вроде PRISM, X-Keyscore и Tempora, которые позволяли спецслужбам США следить за другими государствами. Передав информацию об этих проектах журналистам The Guardian и The Washington Post, Сноуден стал одним из главных врагов ЦРУ, и переехал в Россию.

Темы: СШАРосcияФранцияСноуден
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