Сноуден отримав громадянство Росії
Вівторок, 27 вересня 2022, 01:30
Президент РФ Володимир Путін надав колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену російське громадянство.
Джерело: указ, російська "Медуза", адвокат Анатолій Кучерена в "Інтерфакс"
Деталі: Анатолій Кучерена сказав, що Сноуден не підлягає призову, оскільки не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.
Адвокат повідомив також, що російського громадянства домагатиметься і дружина американця.
Передісторія:
- У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.
- На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.
- Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.
- У 2020 році Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії і заявив, що вирішив отримати російське громадянство.