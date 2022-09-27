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Сноуден отримав громадянство Росії

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін надав колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену російське громадянство.

Джерело: указ, російська "Медуза", адвокат Анатолій Кучерена в "Інтерфакс"

Деталі: Анатолій Кучерена сказав, що Сноуден не підлягає призову, оскільки не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.

Адвокат повідомив також, що російського громадянства домагатиметься і дружина американця.

Передісторія

  • У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.
  • На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.
  • Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.
  • У 2020 році Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії і заявив, що вирішив отримати російське громадянство.

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Теми: СноуденРосіягромадянство
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