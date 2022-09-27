Сноуден отримав громадянство Росії

Президент РФ Володимир Путін надав колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену російське громадянство.

Джерело: указ, російська "Медуза", адвокат Анатолій Кучерена в "Інтерфакс"

Деталі: Анатолій Кучерена сказав, що Сноуден не підлягає призову, оскільки не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби.

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Адвокат повідомив також, що російського громадянства домагатиметься і дружина американця.

Передісторія:

У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.

На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.

Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.

У 2020 році Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії і заявив, що вирішив отримати російське громадянство.