Сноудену дали безстрокову посвідку на проживання в Росії

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Сноудена Анатолія Кучерену

Пряма мова Кучерени: "Сьогодні міграційні служби РФ видали Сноудену дозвіл на проживання в Росії на безстроковій основі".

Деталі: За словами адвоката, надання безстрокової посвідки на проживання американцю-утікачу стало можливим після змін в міграційному законодавстві РФ у 2019 році.

Кучерена зазначив, що заяву про надання посвідки на проживання в міграційну службу подали ще в квітні, а її тривалий розгляд вони пов'язують з труднощами в роботі держорганів через пандемію.

На питання, чи збирається Сноуден отримувати громадянство РФ, Кучерена відповів, що "поки таке питання не стоїть".

Передісторія: