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Сноудену дали безстрокову посвідку на проживання в Росії

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:01
Фото interfax.ru

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Сноудена Анатолія Кучерену

Пряма мова Кучерени: "Сьогодні міграційні служби РФ видали Сноудену дозвіл на проживання в Росії на безстроковій основі".

Деталі: За словами адвоката, надання безстрокової посвідки на проживання американцю-утікачу стало можливим після змін в міграційному законодавстві РФ у 2019 році.

Кучерена зазначив, що заяву про надання посвідки на проживання в міграційну службу подали ще в квітні, а її тривалий розгляд вони пов'язують з труднощами в роботі держорганів через пандемію.

На питання, чи збирається Сноуден отримувати громадянство РФ, Кучерена відповів, що "поки таке питання не стоїть".

Передісторія: 

  • У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.
  • На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.
  • Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.
  • У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий подумати про те, щоб помилувати екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Теми: РосіяСноуден


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