Сноудену дали безстрокову посвідку на проживання в Росії
Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Сноудена Анатолія Кучерену
Пряма мова Кучерени: "Сьогодні міграційні служби РФ видали Сноудену дозвіл на проживання в Росії на безстроковій основі".
Деталі: За словами адвоката, надання безстрокової посвідки на проживання американцю-утікачу стало можливим після змін в міграційному законодавстві РФ у 2019 році.
Кучерена зазначив, що заяву про надання посвідки на проживання в міграційну службу подали ще в квітні, а її тривалий розгляд вони пов'язують з труднощами в роботі держорганів через пандемію.
На питання, чи збирається Сноуден отримувати громадянство РФ, Кучерена відповів, що "поки таке питання не стоїть".
Передісторія:
- У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу.
- На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.
- Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.
- У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий подумати про те, щоб помилувати екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.