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Діоксид сірки, оксид азоту, формальдегіди: В КМДА пояснили забруднене повітря Києва

Неділя, 15 вересня 2019, 13:23
Діоксид сірки, оксид азоту, формальдегіди: В КМДА пояснили забруднене повітря Києва

В атмосферному повітрі у Києві вміст домішок пилу, діоксиду сірки, оксид азоту та формальдегіду перевищує гранично допустиму концентрацію. 

Джерело: прес-служба ДСНС, КМДА 

Деталі:  За результатами досліджень, вміст пилу становив 0,10-0,20 мг/м.куб при гранично допустимих 0,15, вміст діоксиду сірки - 0,018 – 0,126 при допустимих показниках у 0,050, вміст оксиду азоту - 0,04-0,36 (гранично допустимий показник - 0,04),  вміст формальдегідів - до 0,015 при допустимих 0,003, оксиду вуглецю - від 0 до 3 од, (гранично допустимий показник - 3). 

Дані щодо стану повітря у ДСНС оприлюднили станом на 13 вересня за підсумком досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії. 

У свою чергу у КМДА пояснили проблеми чистоти повітря у Києві, зокрема, великою кількістю пожеж поблизу столиці. 

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, за останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж.

Пряма мова: "У порівняння з минулими місяцями цей показник зріс майже у 7 разів. Почастішали випадки підпалів трав’яних настилів. Проблеми екології та чистоти повітря в Києві спричинені низкою факторів. Зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості авто, зростанням випадків пожеж на території Київщини тощо".

Деталі: За словами Поворозника, міська влада моніторить стан повітря, особливо на територіях, де спостерігається найбільша задимленість - житлові масиви на лівому березі Києва.

Що було раніше:

У червні, за даними метеорологів, рівень забруднення повітря діоксидом азоту в Києві досяг 6 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація) в районах Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.

У ДержНС заявили про зростання забруднення повітря в Києві через збільшення автомобільного трафіку.

Українська правда
Теми: Київекологіяздоров'яКМДА
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