Диоксид серы, оксид азота, формальдегиды: В КГГА объяснили загрязненный воздух Киева

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 13:23

В атмосферном воздухе в Киеве содержание примесей пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида превышает предельно допустимую концентрацию.

Источник: пресс-служба ГСЧС, КГГА

Детали:  По результатам исследований, содержание пыли составило 0,10-0,20 мг/м.куб при предельно допустимых 0,15, содержание диоксида серы - 0,018 - 0,126 при допустимых показателях в 0,050, содержание оксида азота - 0,04-0,36 (предельно допустимый показатель - 0,04), содержание формальдегидов - до 0,015 при допустимых 0,003, оксида углерода - от 0 до 3 ед, (предельно допустимый показатель - 3).

Данные о состоянии воздуха в ГСЧС обнародовали состоянию на 13 сентября по итогам исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории.

В свою очередь в КГГА объяснили проблемы чистоты воздуха в Киеве, в частности, большим количеством пожаров вблизи столицы.

Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, за последний месяц в окрестностях Киева произошло более 800 пожаров.

Прямая речь: "В сравнении с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в 7 раз. Участились случаи поджогов травяных настилов. Проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевщины и т.п.".

Детали: По словам Поворозника, городские власти мониторят состояние воздуха, особенно на территориях, где наблюдается наибольшая задымленность - жилые массивы на левом берегу Киева.

Что было раньше:

В июне, по данным метеорологов, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в Киеве достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

В ГосЧС заявили о росте загрязнения воздуха в Киеве из-за увеличения автомобильного трафика.

Украинская правда

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Темы: Киев экология здоровье КГГА


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