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Мінфін про проект бюджету: позичатимемо менше, ніж треба віддати

Неділя, 15 вересня 2019, 18:31

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає надходження 380 млрд грн від запозичень.

Джерело: міністр фінансів Оксана Маркарова на спільному брифінгу з прем'єром Олексієм Гончаруком, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова Маркарової: За запозиченнями ми плануємо близько 380 млрд грн. Переважно, сподіваємося, що це будуть запозичення, зокрема, від наших офіційних кредиторів...

Сподіватимемося, що ми позичатимемо навіть трохи менше, ніж нам потрібно віддати.

Деталі: За її словами, на кінець 2020 року рівень держборгу проти ВВП становитиме 46,7%. Одним зі шляхів реалізації такого завдання є поступове скорочення дефіциту держбюджету.

У 2020-му платежі за держборгом становитимуть 438,1 млрд грн, з яких 145,2 млрд грн - обслуговування держборгу, зазначила Макарова.

Що було раніше: У неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Згодом проект бюджету надійшов до Верховної Ради. 

Українська правда
Теми: бюджетМінфін
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