Минфин о проекте бюджета: Будем занимать меньше, чем нужно отдать

691 просмотр
Воскресенье, 15 сентября 2019, 18:31

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступления 380 млрд грн от заимствований.

Источник: министр финансов Оксана Маркарова на совместном брифинге с премьером Алексеем Гончаруком, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь Маркаровой: По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. Преимущественно, надеемся, что это будут заимствования, в частности, от наших официальных кредиторов...

Будем надеяться, что мы будем занимать даже немного меньше, чем нам нужно отдать.

Детали: По ее словам, на конец 2020 уровень госдолга против ВВП составит 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020-м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.

Что было ранее: В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Впоследствии проект госбюджета на 2020 год поступил в Верховную Раду.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: бюджет Минфин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование 15 сентября 2019, 17:13
Детали проекта бюджета: повышение минималки, доллар по 28,2 15 сентября 2019, 17:00
Проект госбюджета уже поступил в Раду 15 сентября 2019, 16:24
Все новости
Главные новости
Харьков: радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией
Детали проекта бюджета: повышение минималки, доллар по 28,2
Проект бюджета-2020: дефицит бюджета вниз, расходы на дороги - вверх
Диоксид серы, оксид азота, формальдегиды: В КГГА объяснили загрязненный воздух Киева
Все новости
здоровье

Врачи говорят, что смеяться над мужчин с температурой 37 не стоит

ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів