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Минфин о проекте бюджета: Будем занимать меньше, чем нужно отдать

Воскресенье, 15 сентября 2019, 18:31

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступления 380 млрд грн от заимствований.

Источник: министр финансов Оксана Маркарова на совместном брифинге с премьером Алексеем Гончаруком, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь Маркаровой: По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. Преимущественно, надеемся, что это будут заимствования, в частности, от наших официальных кредиторов...

Будем надеяться, что мы будем занимать даже немного меньше, чем нам нужно отдать.

Детали: По ее словам, на конец 2020 уровень госдолга против ВВП составит 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020-м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.

Что было ранее: В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Впоследствии проект госбюджета на 2020 год поступил в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: бюджетМинфин
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