У неділю бойовики вже 9 разів обстрілювали сили ООС

З початку доби неділі збройні формування РФ та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Дослівно: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів: двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новогнатівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї; поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 обстріли: двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм.

Про постраждалих українських військових не повідомляється.