В воскресенье боевики уже 9 раз обстреливали силы ООС

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: дважды неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм.

О пострадавших украинских военных не сообщается.