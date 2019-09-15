В воскресенье боевики уже 9 раз обстреливали силы ООС

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 19:34

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: дважды неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм.

О пострадавших украинских военных не сообщается.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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