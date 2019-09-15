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Проект бюджету: соцдопомогою займатиметься Мінсоц

Неділя, 15 вересня 2019, 20:44

Згідно з проектом держбюджету на 2020 рік, адмініструванням соціальних допомог займатиметься не Міністерство фінансів, а Міністерство соціальної політики.

Джерело: міністр соцполітики Юлія Соколовська у Facebook

Дослівно: До цього часу адмініструванням соціальних допомог займався Мінфін через субвенцію регіонам. З наступного року ми хочемо мати цілісну картину у Мінсоці та мати гнучкість у реагуванні на зміни - тому забираємо всі допомоги в управління через бюджетну програму.

Деталі: Крім того, за словами міністра, програму реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП поширили на всіх дітей з інвалідністю. Вона наголосила, що це дозволить їм проходити лікування незалежно від встановленого діагнозу.

Також у проекті бюджету збільшено обсяг коштів на компенсацію за житло для внутрішньо переміщених осіб, що захищали незалежність та суверенітет України.

Крім того, запропоновано здійснювати співфінансування з місцевих бюджетів житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соколовська зазначена, що разом із програмою уряду Мінсоц також готує низку законопроектів, які будуть винесені на розгляд парламенту разом з прийняттям бюджету-2020 в другому читанні.

Що було раніше: У неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Згодом проект бюджету надійшов до Верховної Ради. 

Українська правда

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Теми: Мінсоцполітики
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