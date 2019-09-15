Проект бюджета: соцпомощью будет заниматься Минсоц

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 20:44

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, администрированием социальной помощи будет заниматься не Министерство финансов, а Министерство социальной политики.

Источник: министр соцполитики Юлия Соколовская в Facebook

Дословно: До сих пор администрированием социальной помощи занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения – потому забираем всю помощь в управление через бюджетную программу.

Детали: Кроме того, по словам министра, программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью. Она подчеркнула, что это позволит им проходить лечение независимо от установленного диагноза.

Также в проекте бюджета увеличен объем средств на компенсацию за жилье для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость и суверенитет Украины.

Кроме того, предложено осуществлять софинансирование из местных бюджетов жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Соколовская отметила, что вместе с программой правительства Минсоц также готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием бюджета-2020 во втором чтении.

Что было ранее: В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлена программа деятельности правительства, которая должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет. По его словам, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Впоследствии проект госбюджета на 2020 год поступил в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: Минсоцполитики


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