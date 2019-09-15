Волкер: Партнери не схилятимуть Україну до виборів в ОРДЛО до кінця окупації

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Джерело: інтерв'ю Волкера "1+1", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: Я не бачу сценарію, коли Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмайєра" можлива тільки після того, як вибори відбудуться.

...Я часто спілкуюся зі своїми французькими і німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів у середовищі, яке досі контролюють російські сили.

Деталі: Американський дипломат уточнив, що для того, щоб "формула Штайнмайєра" була реалізована, потрібно, перш за все, щоб Росія вивела війська.

Крім того, повинні бути розформовані нелегальні збройні формування, яких підтримує Росія, відновлена ​​стабільність у регіоні.

""Формула Штайнмайєра" починається з виборів, але спочатку ми повинні прийти до цієї точки, щоб були вільні вибори", - сказав він.

Коментуючи можливе зняття санкцій з Росії, спецпредставник США запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, будуть залишатися настільки довго, наскільки Росія буде продовжувати окупацію півострова.

При цьому він зазначив, що якщо Росія буде виконувати Мінські угоди, то США будуть розглядати ослаблення санкцій, введених за їхнє невиконання.

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