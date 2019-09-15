Волкер: Партнеры не будут склонять Украину к выборам в ОРДЛО до конца оккупации

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов в ОРДЛО, пока там остаются подконтрольные России силы.

Источник: интервью Волкера "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся.

…Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы.

Детали: Американский дипломат уточнил, что для того, чтобы "формула Штайнмайера" была реализована, нужно прежде всего, чтобы Россия вывела войска.

Кроме того, должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, восстановлена стабильность в регионе.

"Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы", - сказал он.

Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения, то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.

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