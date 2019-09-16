Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держбюджет-2020 – останній, що ухвалюється лише на рік - Гончарук

Понеділок, 16 вересня 2019, 05:08

2019 рік стане останнім, коли в Україні відбувається щорічне планування бюджету.

Джерело: брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Пряма мова Гончарука: "Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної 3-річної декларації".

Що було раніше: У неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Згодом проект бюджету надійшов до Верховної Ради. 

Нагадуємо:

  • Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170 млрд грн. Середній курс долара закладений на рівні 28,2 грн. Мінімальна зарплата у проекті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

"Українська правда" у Threads

Теми: бюджетКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
бюджет
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Дефіцит держбюджету з початку року сягнув понад 400 мільярдів
Україна виконала ще два структурні маяки МВФ в частині бюджетної політики
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: