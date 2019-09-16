Держбюджет-2020 – останній, що ухвалюється лише на рік - Гончарук

7991 перегляд
Понеділок, 16 вересня 2019, 05:08

2019 рік стане останнім, коли в Україні відбувається щорічне планування бюджету.

Джерело: брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Пряма мова Гончарука: "Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної 3-х річної декларації".

Що було раніше: У неділю прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що 15 вересня в парламент подається перший проект закону про бюджет на 2020 рік. Протягом двох тижнів буде подано програму діяльності уряду, яка має бути врахована між першим і другим читанням голосування за бюджет. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

Згодом проект бюджету надійшов до Верховної Ради. 

Нагадуємо:

  • Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170 млрд грн. Середній курс долара закладений на рівні 28,2 грн. Мінімальна зарплата у проекті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: бюджет Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінфін про проект бюджету: позичатимемо менше, ніж треба віддати 15 вересня 2019, 18:31
У проекті бюджету збільшені видатки на медицину й освіту 15 вересня 2019, 17:13
Деталі проекту бюджету: підвищення мінімалки, долар по 28,2 15 вересня 2019, 17:00
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
Фото

Що ховається за красивою картинкою

success story

Що насправді трапляється з нашим тілом у польоті, і як цьому зарадити

психологія

Багатозадачність руйнує наш мозок