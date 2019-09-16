ЗМІ: Кім Чен Ин запросив Трампа в КНДР
У листі, відправленому в серпні, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян.
Джерело: Reuters з посиланням на південнокорейську газету Joongang Ilbo, яка посилається на дипломатичні джерела.
Дослівно: "У другому листі, який було передано Трампу в третій тиждень серпня, Кім розповів про свою готовність зустрітися з Трампом на ще одному саміті".
Деталі: Лист було отримано Трампом перед останнім запуском Північною Кореєю снарядів ближнього радіусу дії.
Білий дім, Державний департамент США і північнокорейська місія при ООН не відповіли на запити про коментарі.
Що було раніше: 9 серпня Трамп повідомив про отримання від Кім Чен Ина "дуже красивого листа", в якому північнокорейський диктатор висловив бажання провести зустріч і продовжити переговори.
За словами Трампа, в довгому листі Кім висловив "невеликі вибачення" за випробування ракет малої дальності і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення військових навчань, які проводять США і Південна Корея.
Нагадаємо:
- У червні Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина переступив межу, що розділяє дві держави.
- Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
- За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
- Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив, що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.