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ЗМІ: Кім Чен Ин запросив Трампа в КНДР

Понеділок, 16 вересня 2019, 06:43

У листі, відправленому в серпні, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян.

Джерело: Reuters з посиланням на південнокорейську газету Joongang Ilbo, яка посилається на дипломатичні джерела.

Дослівно: "У другому листі, який було передано Трампу в третій тиждень серпня, Кім розповів про свою готовність зустрітися з Трампом на ще одному саміті".

Деталі: Лист було отримано Трампом перед останнім запуском Північною Кореєю снарядів ближнього радіусу дії.

Білий дім, Державний департамент США і північнокорейська місія при ООН не відповіли на запити про коментарі.

Що було раніше: 9 серпня Трамп повідомив про отримання від Кім Чен Ина "дуже красивого листа", в якому північнокорейський диктатор висловив бажання провести зустріч і продовжити переговори.

За словами Трампа, в довгому листі Кім висловив "невеликі вибачення" за випробування ракет малої дальності і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення військових навчань, які проводять США і Південна Корея.

Нагадаємо:

  • У червні Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина переступив межу, що розділяє дві держави.
  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив, що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРТрампядерна зброя
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