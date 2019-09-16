ЗМІ: Кім Чен Ин запросив Трампа в КНДР

У листі, відправленому в серпні, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян.

Джерело: Reuters з посиланням на південнокорейську газету Joongang Ilbo, яка посилається на дипломатичні джерела.

Дослівно: "У другому листі, який було передано Трампу в третій тиждень серпня, Кім розповів про свою готовність зустрітися з Трампом на ще одному саміті".

Деталі: Лист було отримано Трампом перед останнім запуском Північною Кореєю снарядів ближнього радіусу дії.

Білий дім, Державний департамент США і північнокорейська місія при ООН не відповіли на запити про коментарі.

Що було раніше: 9 серпня Трамп повідомив про отримання від Кім Чен Ина "дуже красивого листа", в якому північнокорейський диктатор висловив бажання провести зустріч і продовжити переговори.

За словами Трампа, в довгому листі Кім висловив "невеликі вибачення" за випробування ракет малої дальності і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення військових навчань, які проводять США і Південна Корея.

Нагадаємо:

У червні Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина переступив межу, що розділяє дві держави.